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Sport News 24 Інші види спорту Гемілтон видав супершоу для фанатів Феррарі напередодні старту сезону у Формулі-1: ефектне відео
7 березня, 17:30
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Гемілтон видав супершоу для фанатів Феррарі напередодні старту сезону у Формулі-1: ефектне відео

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Льюїс Хемілтон приєднався до Феррарі і провів яскраве шоу в Мілані на боліді SF21.
  • Хемілтон має на меті виграти восьмий титул чемпіона світу з новою командою в сезоні 2025.
  • Це був перший захід від Феррарі у Мілані з 2019 року, де Хемілтон і Леклер демонстрували свої навички на вулицях міста.
  • Новий сезон Формули-1 розпочнеться 16 березня 2025 року в Австралії і міститиме рекордні 24 етапи.

Британський пілот сповнений рішучості запалити за нову команду у сезоні-2025. Льюїс має намір виграти восьмий рекордний титул чемпіона світу.

Вже наступного тижня, 16 березня, стартуватиме новий сезон у автоперегонах Формули-1. Перший етап пройде в австралійському Мельбурні, повідомляє 24 Канал.

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Круті трюки Гемілтона

Напередодні турніру команди провели тести у Бахрейні, а також продемонстрували нові боліди. Особливий інтерес у фанатів був до Феррарі, до якої взимку доєднався Льюїс Гемілтон.

Відео з вечора Феррарі у Мілані:

Британець разом з партнером по команді Шарлем Леклером провели яскраве шоу на вулицях Мілана. Льюїс керував болідом SF21 (машина 2021 року), тоді як монегаск – болідом SF90 з 2019 року.

Гемілтон потішив фанатів ефектним дрифтом та швидкісним заїздом по вулицях. Це був перший захід від Феррарі у Мілані з 2019 року. Також Льюїс зізнався, що з нетерпінням очікує дебюту за нову команду.

Ефектний дрифт від Гемілтона:

Календар Формули-1 на 2025 рік передбачає 24 етапи, що є рекордом. Сезон відкриється етапом у Австралії 16 березня і завершиться традиційно в ОАЕ 7 грудня.