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Українські збірники не зуміли здобути жодного залікового бала у матчах з британською збірною (0:3, 0:1). Геннадій Синчук сказав, чому ірландці не пасували Україні у ролі опонентів, пише "Український футбол".

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Що сказав футболіст про матчі збірної України

За словами півзахисника, підопічні Майкла О’Нілла були дуже незручними на футбольному полі.

З такими командами, як Північна Ірландія, завжди непросто грати. Вони зазвичай діють від оборони, щільно закриваються, намагаються не залишати супернику вільного простору й розраховують на контратаки. Футбол у них, можливо, не надто складний за змістом, але доволі прагматичний та ефективний. Як бачимо, така тактика приносить результат– зазначив Синчук.

Нагадаємо, що у поєдинку 6-го туру проти Грузії (1:0) Геннадій Синчук вперше вийшов у стартовому складі дорослої національної команди. Після матчу він дав ексклюзивний коментар для 24 Каналу.

Що далі для збірної України

Наша команда посіла третю сходинку у групі Дивізіону B та зберегла прописку. Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, а футбольні баталії у кваліфікації розпочнуться навесні наступного року.