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Сборная Украины не сумела набрать ни одного очка в матчах с британской сборной (0:3, 0:1). Геннадий Синчук объяснил, почему ирландцы не подходили Украине в качестве соперников, пишет"Украинский футбол".

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Что сказал футболист о матчах сборной Украины

По словам полузащитника, подопечные Майкла О’Нилла были очень неудобными соперниками на футбольном поле.

С такими командами, как Северная Ирландия, всегда непросто играть. Они обычно действуют от обороны, плотно закрываются, стараются не оставлять сопернику свободного пространства и рассчитывают на контратаки. Их футбол, возможно, не слишком сложен по сути, но довольно прагматичен и эффективен. Как видим, такая тактика приносит результат– отметил Синчук.

Напомним, что в матче 6-го тура против Грузии (1:0) Геннадий Синчук впервые вышел в стартовом составе взрослой национальной сборной. После матча он дал эксклюзивный комментарий для 24 Канала.

Что дальше для сборной Украины

Наша команда заняла третье место в группе Дивизиона B и сохранила место в лиге. Команды, занявшие третье место в группах Лиги B, защищены от вылета: они просто остаются в том же дивизионе. Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.