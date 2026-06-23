Герой чемпіонату світу змінив збірну Норвегії на Росію і втратив місце у команді

Найкращий воротар чемпіонату світу-2026 з хокею Генрік Хаукеланд залишився без місця у збірній Норвегії. Причиною став його перехід до російського клубу Трактор.

31-річний голкіпер став одним із головних творців історичного успіху норвезького хокею на світовій першості. Однак після гучного трансферу до Росії його міжнародна кар'єра опинилася під загрозою, пише "Суспільне Спорт".

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Як воротар залишився без збірної?

Збірна Норвегії вперше у своїй історії здобула медаль чемпіонату світу з хокею, а одним із головних героїв турніру став воротар Генрік Хаукеланд. Після успішного виступу на світовій першості у Швейцарії він був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Втім, невдовзі після завершення чемпіонату Хаукеланд ухвалив неоднозначне рішення. Норвежець підписав контракт із челябінським Трактором, який виступає у Континентальній хокейній лізі.

Такий крок автоматично закрив йому шлях до національної команди. Ще у 2022 році Норвезька хокейна асоціація затвердила правило, яке забороняє викликати до збірної хокеїстів, що виступають у клубах Росії або Білорусі.

Генеральний секретар асоціації Петтер Салстен підтвердив, що рішення залишається чинним і для Хаукеланда.

Хаукеланд мовчить про скандальний трансфер

Сам Генрік Хаукеланд поки відмовляється коментувати своє рішення норвезьким журналістам. Попри це, наслідки трансферу вже очевидні – воротар не зможе захищати кольори національної команди щонайменше доти, доки виступатиме в КХЛ.

За збірну Норвегії Хаукеланд грає з 2016 року, а статус основного воротаря отримав у 2019-му. За цей час він провів 65 міжнародних матчів.

На чемпіонаті світу-2026 голкіпер продемонстрував феноменальну гру. Він відбив 93,78% кидків, пропускаючи в середньому лише 1,74 шайби за матч. Також Хаукеланд став першим норвезьким воротарем в історії чоловічих чемпіонатів світу, який оформив три "сухі" поєдинки на одному турнірі.

Особливо яскраво воротар проявив себе у матчі за бронзові медалі проти Канади, де здійснив 44 сейви з 46 кидків та допоміг своїй команді здобути історичний результат. Саме тому новина про його відхід до російського клубу викликала широкий резонанс серед уболівальників та хокейної спільноти Норвегії.