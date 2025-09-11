Пропонував себе Динамо: названа причина, чому Бущан перейшов у Полісся
- Георгій Бущан приєднався до житомирського Полісся на правах оренди після повернення з Саудівської Аравії.
- Бущан міг повернутись у Динамо, але у київському клубі вирішили відмовитись від голкіпера чере певні причини.
Георгій Бущан нещодавно повернувся в Україну з Саудівської Аравії. Український голкіпер на правах оренди приєднався до житомирського Полісся.
Проте Бущан міг повернутися у київське Динамо. З'явилась інформація, чому Георгій приєднався до "вовків", а не "біло-синіх", повідомляє 24 канал із посиланням на "ТаТоТаке".
Чому Бущан не повернувся в Динамо?
Керівник Аль-Шабаба вирішив віддати Георгія Бущана в оренду, а, як відомо, що з принцами на Близькому Сході не сперечаються. Іманоль Альгуасіль, головний тренер, дізнався про це практично через інтернет.
Бущан теж не був готовий до такого повороту у кар'єрі, адже дізнався про це майже в останній момент. Рішення було ухвалене після першого матчу Аль-Шабаба, який завершився поразкою – 1:4.
Вже тоді європейське трансферне вікно закрилось, тому для Бущана залишились тільки варіанти продовжити кар'єру в Україні. Представники голкіпера одразу звернулись до Динамо.
У київському клубі відповіли стосовно можливого повернення Георгія Бущана після консультації з тренером воротарів. Футболіст міг повернутися до "біло-синіх", але це могло вплинути на Руслана Нещерета вкрай негативно з огляду на психологію.
Отже, Георгію Бущану довелось шукати новий клуб. Швидше за всіх зорієнтувалося Полісся, яке у підсумку і орендувало українського голкіпера з Аль-Шабаба.
Що відомо про оренду Бущана?
Георгій Бущан був викликаний у збірну України на вересневі матчі у відборі на ЧС-2026. 6 вересня, після першого матчу проти Франції, стало відомо, що голкіпер перейшов у Полісся.
Оренда Бущана розрахована на один сезон 2025/2026 – без обов'зякового права викупу.
У неділю, 14 вересня, Георгій Бущан може дебютувати за Полісся. "Вовки" зіграють проти Кривбаса у 5 турі УПЛ.