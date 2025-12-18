Судаков віддав крутий асист та отримав травму в кубковому матчі за Бенфіку

В Кубку Португалії цього тижня проходять матчі 1/8 фіналу. Інтерес українців прикутий до виступів Бенфіки, за яку виступають двоє українців.

На цій стадії лісабонська команда зустрічалась із клубом Фаренсе, який є середняком другого місцевого дивізіону. Жозе Моурінью застосував ротацію у цій грі, повідомляє 24 Канал.

До теми Трубін і Судаков допомогли Бенфіці сенсаційно прибити найкращу команду Італії в Лізі чемпіонів

Що трапилось із Судаковим?

Португалець залишив на заміні воротаря Анатолія Трубіна, який є беззаперечно основним цього сезону. Натомість інший українець Георгій Судаков вийшов з перших хвилин, хоча також є гравцем старту Бенфіки.

І вже на 11-й хвилині гравець збірної України допоміг "орлам" вийти вперед. Судаков зробив небезпечну подачу зі штрафного, після чого Ріос відкрив рахунок.

Як Судаков віддав асист: дивитися відео

На жаль, відіграти бодай цілий тайм українець не зміг. Георгій зазнав травми після одного з контактів та залишив поле на 36-й хвилині.

У підсумку Бенфіка забила ще й другий та довела матч до перемоги. Трубін все ж з'явився на заміну, відігравши насухо другий тайм.

Як Бенфіка проводить сезон 2025 – 2026?