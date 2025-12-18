Судаков віддав крутий асист та отримав травму в кубковому матчі за Бенфіку
- Георгій Судаков відзначився асистом у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії за Бенфіку.
- Українець не дограв зустріч через травму в першому таймі.
В Кубку Португалії цього тижня проходять матчі 1/8 фіналу. Інтерес українців прикутий до виступів Бенфіки, за яку виступають двоє українців.
На цій стадії лісабонська команда зустрічалась із клубом Фаренсе, який є середняком другого місцевого дивізіону. Жозе Моурінью застосував ротацію у цій грі, повідомляє 24 Канал.
Що трапилось із Судаковим?
Португалець залишив на заміні воротаря Анатолія Трубіна, який є беззаперечно основним цього сезону. Натомість інший українець Георгій Судаков вийшов з перших хвилин, хоча також є гравцем старту Бенфіки.
І вже на 11-й хвилині гравець збірної України допоміг "орлам" вийти вперед. Судаков зробив небезпечну подачу зі штрафного, після чого Ріос відкрив рахунок.
Як Судаков віддав асист: дивитися відео
На жаль, відіграти бодай цілий тайм українець не зміг. Георгій зазнав травми після одного з контактів та залишив поле на 36-й хвилині.
У підсумку Бенфіка забила ще й другий та довела матч до перемоги. Трубін все ж з'явився на заміну, відігравши насухо другий тайм.
Як Бенфіка проводить сезон 2025 – 2026?
- Португальці змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, вибивши Ніццу та Фенербахче. Але в основній стадії турніру "орли" стартували із сенсаційної поразки від Карабаху.
- Після неї був звільнений Бруну Лаже, а на його місце прийшов зірковий Жозе Моурінью. Втім після двох останніх перемог команда має у своєму активі 6 очок та посідає 25 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
- Натомість в чемпіонаті лісабонці йдуть третіми, відстаючи від лідера Порту на вісім очок. Цього літа Бенфіка орендувала Георгія Судакова у Шахтаря.
- Українець одразу став гравцем основи клубу, оформивши чотири голи та три асисти у 20 матчах. Що ж стосується Трубіна, то Анатолій має вже 14 кліншитів у 24-х матчах поточного сезону