Бракує класу для топ-клубів: Сабо пояснив, чому лідери збірної України мало грають в Європі
Йожеф Сабо критично висловився про українських футболістів, які виступають в європейських чемпіонатах. На його думку, вони не витримують рівня інтенсивності у топ-клубах.
Колишній тренер київського Динамо поділився думкою щодо виступів українських легіонерів в Європі. У коментарі 24 Каналу фахівець пояснив, чому такі гравці як Георгій Судаков та Ілля Забарний не завжди отримують стабільну ігрову практику у своїх клубах.
Чому українці часто сидять у запасі?
Йожеф Сабо вважає, що українські футболісти поки не відповідають вимогам топ-клубів Європи. За його словами, головна проблема полягає у нестачі стабільності та витривалості на дистанції всього сезону.
Наші футболісти не дуже підходять для європейських топ-команд, їм важко, у них не та майстерність. Одну чи кілька ігор можуть зіграти, але впродовж сезону не витягують цей рівень інтенсивності. Через це тренери залишають їх у запасі,
– сказав Сабо.
Серед прикладів він згадав Георгія Судакова та Іллю Забарного, які виступають в європейських чемпіонатах, але не завжди мають стабільну роль у своїх командах.
Українці в Європі
- Георгій Судаков випав з основного складу лісабонської Бенфіки. Спочатку футболіст не грав через травму, а потім тренер "орлів" Жозе Моурінью залишав українця на заміні.
- Нестабільно грає в основному складі ПСЖ ще один українець, лідер захисту збірної – Ілля Забарний.
- В останньому матчі італійської Серії А почав гру з лави для запасних Руслан Маліновський. Щоправда, загалом хавбек проводить хороший сезон та є одним з лідерів Дженоа за системою гол+пас.