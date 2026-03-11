Бракує класу для топ-клубів: Сабо пояснив, чому лідери збірної України мало грають в Європі

Йожеф Сабо критично висловився про українських футболістів, які виступають в європейських чемпіонатах. На його думку, вони не витримують рівня інтенсивності у топ-клубах.

Колишній тренер київського Динамо поділився думкою щодо виступів українських легіонерів в Європі. У коментарі 24 Каналу фахівець пояснив, чому такі гравці як Георгій Судаков та Ілля Забарний не завжди отримують стабільну ігрову практику у своїх клубах.

Дивіться також "Хлопці дуже слабкі": Сабо розніс Динамо, Зінченка та оцінив шанси збірної вийти на ЧС-2026

Чому українці часто сидять у запасі?

Йожеф Сабо вважає, що українські футболісти поки не відповідають вимогам топ-клубів Європи. За його словами, головна проблема полягає у нестачі стабільності та витривалості на дистанції всього сезону.

Наші футболісти не дуже підходять для європейських топ-команд, їм важко, у них не та майстерність. Одну чи кілька ігор можуть зіграти, але впродовж сезону не витягують цей рівень інтенсивності. Через це тренери залишають їх у запасі,

– сказав Сабо.

Серед прикладів він згадав Георгія Судакова та Іллю Забарного, які виступають в європейських чемпіонатах, але не завжди мають стабільну роль у своїх командах.

Українці в Європі