"Вибору все одно немає": Судаков почув вердикт експертів за гру в Бенфіці

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Португальські аналітики вважають, що стилістика гри Георгія створює певну дилему для тренерського штабу. Про це пише ресурс Curta Vermelha.

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Що відбувається у Судакова у Бенфіці

Наразі українець почав отримувати більше ігрового часу. Зокрема, він пропустив лише 1 з минулих 9 матчів "орлів".

Щоправда, експерти ще не повністю вірять у потенціал футболіста збірної України.

Марку Сілва неодноразово зазначав, що коли команда володіє м’ячем, роль Судакова як "вісімки" нічим не відрізняється від ролі "десятки". Різниця проявляється, коли м’яч у суперника. Помітно, який баланс команді можуть забезпечити Баррейру та Аурснес – і що Судаков у цьому плані дає менше. Це один із тих компромісів, з якими Сілві доводиться мати справу постійно. Втім, зараз, коли Аурснес і Баррейру травмовані, особливого вибору все одно немає– йдеться у статті.

Зазначимо, що Георгій Судаков потрапив до заявки Андреа Мальдери на листопадові матчі збірної України в Лізі націй.

Як складається сезон для Судакова

Раніше Судаков також нерідко чув погані відгуки про власну гру. Наприклад, у вересні спортивний журналіст Педру Соуза зазначив, що інші півзахисники Бенфіки наразі грають краще, ніж Георгій.

Півзахисник відповідав своїм критикам після вдалого матчу у четвертому турі Ліги Європи, де Бенфіка здолала польський Лех (3:1).

У поточній кампанії українець провів в усіх турнірах 20 матчів за "орлів". На його рахунку 3 голи та 2 асисти.