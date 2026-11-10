"Выбора все равно нет": Судаков услышал вердикт за игру в Бенфике

Георгий Судаков / Фото: Getty Images
Карьера Георгия Судакова в Бенфике начинает набирать положительные обороты. Но в Португалии не обходится и без замечаний в адрес украинца.
Португальские аналитики считают, что стиль игры Георгия ставит тренерский штаб перед определенной дилеммой. Об этом пишет ресурс Curta Vermelha.
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Что происходит с Судаковым в Бенфике
В настоящее время украинец начал получать больше игрового времени. В частности, он пропустил лишь 1 из последних 9 матчей "орлов".
Правда, эксперты пока не до конца верят в потенциал футболиста сборной Украины.
Марку Сильва неоднократно отмечал, что когда команда владеет мячом, роль Судакова как "восьмерки" ничем не отличается от роли "десятки". Разница проявляется, когда мяч у соперника. Заметно, какой баланс команде могут обеспечить Баррейру и Аурснес – и что Судаков в этом плане дает меньше. Это один из тех компромиссов, с которыми Сильве приходится иметь дело постоянно. Впрочем, сейчас, когда Аурснес и Баррейру травмированы, особого выбора все равно нет
Отметим, что Георгий Судаков попал в заявку Андреа Мальдери на ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.
Как складывается сезон для Судакова
Ранее Судаков также нередко слышал плохие отзывы о своей игре. Например, в сентябре спортивный журналист Педру Соуза отметил, что другие полузащитники Бенфики сейчас играют лучше, чем Георгий.
Полузащитник отвечал своим критикам после удачного матча в четвертом туре Лиги Европы, где Бенфика обыграла польский Лех (3:1).
В текущем сезоне украинец провел во всех турнирах 20 матчей за "орлов". На его счету 3 гола и 2 голевые передачи.
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