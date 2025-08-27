Георгій Судаков уже тривалий час привертає до себе увагу низки європейських клубів. Напередодні Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу свого лідера.

Півзахисника збірної України хоче підписати Бенфіка. "Орли" перейшли вже до конкретних дій і вступили в перемовини з керівництвом "гірників", повідомляє 24 Канал із посиланням на Maisfutebol.

Що відомо про переговори між клубами?

Сторони обговорили деталі потенційного трансферу. Наразі вони не можуть зійтися на сумі переходу, проте є доволі близькими.

Бенфіка зробила пропозицію у 25-27 мільйонів ​​євро, а український клуб вимагає щонайменше – 30. За інформацією португальського журналіста Луїса Егілара, "орли" готові піти на поступки та запропонували цікаву опцію.

Для укладання угоди вони можуть 20% прав на футболіста залишити донецькому Шахтарю. Боси Бенфіки сподіваються, що цей пункт дозволить швидше оформити перехід українського півзахисника.

Зазначається, що Георгій Судаков тривалий час був у шорт-листі лісабонського клубу. Тепер він став пріоритетною ціллю для посилення півзахисту після невдалих спроб підписати Тьяго Альмаду, Жоау Фелікса та Мохамеда Амура.

До слова. В нинішньому сезоні Судаков провів дев'ять матчів у складі "гірників". У них він відзначився двома асистами.

Сам півзахисник зацікавлений у переході, про що вже проінформував Шахтар. Проте все буде залежати від домовленостей між клубами.

Нагадаємо, що у Бенфіці вже грає партнер Георгія Судакова по збірній України Анатолій Трубін. Він досі не пропустив жодного гола в кампанії-2025/2026, завдяки чому допоміг "орлам" встановити історичний рекорд клубу.