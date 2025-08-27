Георгий Судаков уже длительное время привлекает к себе внимание ряда европейских клубов. Накануне Шахтер получил предложение по трансферу своего лидера.

Полузащитника сборной Украины хочет подписать Бенфика. "Орлы" перешли уже к конкретным действиям и вступили в переговоры с руководством "горняков", сообщает 24 Канал со ссылкой на Maisfutebol.

Что известно о переговорах между клубами?

Стороны обсудили детали потенциального трансфера. Сейчас они не могут сойтись на сумме перехода, однако довольно близки.

Бенфика сделала предложение в 25-27 миллионов евро, а украинский клуб требует минимум – 30. По информации португальского журналиста Луиса Егилара, "орлы" готовы пойти на уступки и предложили интересную опцию.

Для заключения сделки они могут 20% прав на футболиста оставить донецкому Шахтеру. Боссы Бенфики надеются, что этот пункт позволит быстрее оформить переход украинского полузащитника.

Отмечается, что Георгий Судаков длительное время был в шорт-листе лиссабонского клуба. Теперь он стал приоритетной целью для усиления полузащиты после неудачных попыток подписать Тьяго Альмаду, Жоау Феликса и Мохамеда Амура.

К слову. В нынешнем сезоне Судаков провел девять матчей в составе "горняков". В них он отметился двумя ассистами.

Сам полузащитник заинтересован в переходе, о чем уже проинформировал Шахтер. Однако все будет зависеть от договоренностей между клубами.

Напомним, что в Бенфике уже играет партнер Георгия Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин. Он до сих пор не пропустил ни одного гола в кампании-2025/2026, благодаря чему помог "орлам" установить исторический рекорд клуба.