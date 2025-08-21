Команды сыграли вничью со счетом 0:0. Этот результат стал историческим для португальского клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Playmaker.

Какую роль сыграл Трубин в рекорде?

"Орлы" не пропустили ни одного гола в стартовых пяти матчах сезона. Это произошло с ними впервые за 121 год существования.

Что приятно, важную роль в установлении исторического достижения сыграл вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Он поучаствовал во всех матчах Бенфики.

Суммарно уроженец Донецка за это время совершил 16 сейвов. Благодаря ним он помог своей команде выиграть Суперкубок Португалии, успешно начать чемпионат и повысил шансы на квалификацию в основной этап Лиги чемпионов.

Как сыграла Бенфика в стартовых матчах сезона

Спортинг – Бенфика 0:1

Ницца – Бенфика 0:2

Бенфика – Ницца 2:0

Эштрела Амадора – Бенфика 0:1

Фенербахче – Бенфика 0:0

Справка. Обновить свой рекорд Бенфика будет иметь возможность уже 23 августа. В чемпионате Португалии "орлы" дома будут принимать Тонделу.

Напомним, что накануне произошло еще одно историческое событие в мировом футболе. Бразильский вратарь Флуминенсе установил рекорд по количеству проведенных матчей за карьеру, который казался вечным.