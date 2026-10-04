Збірна України втратила одного з лідерів перед матчем проти Угорщини

Українська збірна втратила одного з лідерів перед матчем четвертого туру Ліги націй. Футболіст повернувся до розташування свого клубу.

Табір нашої національної команди втратив одного з легіонерів. Про пошкодження Георгія Судакова повідомила пресслужба УАФ.

Що сталось із Судаковим

Півзахисник Бенфіки покинув поле на 68 хвилині матчу проти збірної Північної Ірландії (0:3).

У середині другого тайму проти українця жорстко порушив правила захисник британської команди Броді Спенсер, який за підсумком епізоду отримав жовту картку. Українець покинув поле разом з лікарями.

Георгій повертається до розташування клубу. Бажаємо швидкого та якісного відновлення,

– зазначила пресслужба УАФ.

Наразі невідомо, який характер травми у 24-річного футболіста та якими можуть виявитись терміни його відновлення.

Що далі для збірної України та Судакова

Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.

Наступну гру команда Мальдери проведе 5 жовтня проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що збірну розкритикував колишній нападник Артем Мілевський.

Зазначимо, що клуб травмованого українця наступний матч проведе 11 жовтня, коли у рамках чемпіонату Португалії до Лісабону завітає Віторія Гімарайнш. Початок матчу заплановано о 20:00 за Києвом.