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Sport News 24 Футбол Збірна України втратила одного з лідерів перед матчем проти Угорщини
4 жовтня, 13:08
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Збірна України втратила одного з лідерів перед матчем проти Угорщини

Олександр Щербатих

Українська збірна втратила одного з лідерів перед матчем четвертого туру Ліги націй. Футболіст повернувся до розташування свого клубу.

Табір нашої національної команди втратив одного з легіонерів. Про пошкодження Георгія Судакова повідомила пресслужба УАФ.

Що сталось із Судаковим

Півзахисник Бенфіки покинув поле на 68 хвилині матчу проти збірної Північної Ірландії (0:3).

У середині другого тайму проти українця жорстко порушив правила захисник британської команди Броді Спенсер, який за підсумком епізоду отримав жовту картку. Українець покинув поле разом з лікарями. 

Георгій повертається до розташування клубу. Бажаємо швидкого та якісного відновлення,
– зазначила пресслужба УАФ.

Наразі невідомо, який характер травми у 24-річного футболіста та якими можуть виявитись терміни його відновлення.

Що далі для збірної України та Судакова

Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.

Наступну гру команда Мальдери проведе 5 жовтня проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що збірну розкритикував колишній нападник Артем Мілевський. 

Зазначимо, що клуб травмованого українця наступний матч проведе 11 жовтня, коли у рамках чемпіонату Португалії до Лісабону завітає Віторія Гімарайнш. Початок матчу заплановано о 20:00 за Києвом.

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