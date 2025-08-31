Георгій Судаков в останні дні трансферного вікна покинув донецький Шахтар. Український футболіст "гірників" приєднався до лісабонської Бенфіки.

Новачок португальського клубу щемливо попрощався з Шахтарем після оголошення трансферу. Судаков опублікував відповідний допис, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм футболіста.

Як Судаков попрощався з Шахтарем?

Бенфіка оголосила про довгоочікуваний перехід Георгія Судакова у ніч проти 31 серпня 2025 року. Після повідомлення від "орлів" український футболіст звернувся до Шахтаря та вболівальників донецького клубу.

Новоспечений гравець Бенфіки у дописі подякував Шахтарю та фанатам "гірників" за неймовірну подорож, наголосивши, що донецький клуб – це його сім'я, історія, дитинство та юність.

Разом ми переживали великі перемоги й складні моменти, але завжди залишалися єдиними. Ваша підтримка на трибунах і поза ними робила мене сильнішим, і за це я вам безмежно вдячний,

– написав Судаков.

Півзахисник підкреслив, що де б він не грав, його серце завжди буде з донецьким Шахтарем. Судаков подякував клубу за довіру підтримку та розвиток, наголосивши, що для нього було честю захищати кольори "гірників".

Судаков попрощався з Шахтарем: дивіться відео

Варто відзначити, що Бенфіка орендувала Георгія Судакова у Шахтаря на сезон 2025/2026. Проте футболіст не повернеться до "гірників", адже в угоді прописаний обов'язковий викуп.

Раніше повідомляли про те, що Михайло Мудрик може перейти в Бенфіку влітку цього року. Спортивний директор "орлів" вирушив у Лондон, щоб провести перемовини з Челсі.