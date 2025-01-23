У компанії з найкращим футболістом світу: хавбек Шахтаря потрапив до команди тижня ЛЧ
- Георгій Судаков, півзахисник Шахтаря, включений в команду тижня Ліги чемпіонів після перемоги над Брестом (2:0) у 7-му турі.
- Судаков потрапив у символічну збірну разом з зірковими гравцями, такими як Хуліан Альварес з Атлетіко та Вінісіус Жуніор з Реала.
У Європі завершилися матчі 7-го туру Ліги чемпіонів. Яскрава та результативна гра півзахисника Шахтаря Георгія Судакова не залишилася поза увагою експертів УЄФА.
У матчі 7-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над французьким Брестом (2:0). Одним з героїв поєдинку став хавбек "гірників" Георгій Судаков, пише 24 Канал.
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Судаков у команді тижня ЛЧ
22-річний футболіст на 37-й хвилині матчу реалізував пенальті у ворота Бреста. Георгій був дуже активним та зробив багато корисних дій на полі.
За підсумком туру Судакова включили у команду тижня Ліги чемпіонів. Про це йдеться у дописі УЄФА.
Український хавбек опинився у компанії зіркових партнерів: нападника Атлетіко Хуана Альвареса, вінгера Барселони Рафінії та володаря нагороди найкращому футболісту світу за версією ФІФА Вінісіуса Жуніора.
Символічна збірна 7-го туру ЛЧ
- Воротар: Юстін Бейло (Феєнорд)
- Захисники: Давіде Калабрія (Мілан), Давід Раум (Лейпциг), Федеріко Гатті (Ювентус), Вілфрід Сінго (Монако)
- Півзахисники: Жоау Невеш (ПСЖ), Георгій Судаков (Шахтар), Рафінья (Барселона), Вінісіус (Реал)
- Нападники: Люк де Йонг (ПСВ), Хуліан Альварес (Атлетико)
Судаков у символічній збірній 7-го туру ЛЧ / фото УЄФА
Нагадаємо, що лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем матчу з Брестом, за версією УЄФА.
Наступний поєдинок у рамках Ліги чемпіонів "гірники" зіграють 29 січня. Підопічні Маріно Пушича зустрінуться з дортмундською Боруссією. На жаль, Шахтар зберігає лише математичні шанси на продовження єврокампанії.