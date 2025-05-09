Судаков потрапив до рейтингу найкращих гравців європейських ліг

Український футболіст Георгій Судаков потрапив у важливий рейтинг. Досягнення гравця Шахтаря оцінили на достойному рівні.

Георгій Судаков вже тривалий час привертає увагу різних європейських грандів. Навіть Шахтар намагається заробити на своєму лідері якомога більшу суму.

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Судаков у рейтингу найкращих гравців

Статистичний портал опублікував список гравців з найвищим рейтингом в європейських чемпіонатах, пише 24 канал з посиланням на SofaScore.

Українець посів третю сходинку у рейтингу, а перше і друге місце дісталося Шакірі та Дьокерешу, які мають 8,01 балів. Поруч з Судаковим опинився ще один українець – Олексій Паламарчук.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар, у яких забив 13 голів та віддав 6 результативних ДКВС.

Відзначимо, що у підписанні захисника зацікавлені Ювентус, Наполі та Брентфорд.