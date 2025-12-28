Чемпіон Італії хоче підписати футболіста Динамо, який відмовився від українського паспорта
- Чемпіон Італії Наполі та інші клуби, включно з Лаціо, Вільярреалом, Ліллем та Ліоном, зацікавлені у підписанні Георгія Цітаішвілі з Динамо.
- Права на грузинського футболіста належать київському Динамо, але наразі він виступає у складі французького Меца.
Півзахисник Георгій Цітаішвілі наразі виступає у складі французького Меца. Однак права на грузинського футболіста належать київському Динамо.
З'явилася інформація про те, що низка топових європейських клубів хоче підписати Цітаішвілі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Екрема Конура.
Хто зацікавився Цітаішвілі?
22-річного грузинського футболіста хоче підписати чемпіон Італії минулого сезону – Наполі. Окрім того, у списку потенційних покупців Цітаішвілі також є ще одна команда із Серії А – Лаціо.
Зазначимо, що грузин може спробувати сили в Іспанії – ним цікавиться Вільярреал. Цітаішвілі може залишитися у Франції, адже його кандидатуру також розглядають – Лілль та Ліон.
Що відомо про Цітаішвілі?
Цітаішвілі пройшов перегляд у футбольну академію Барселони у віці 11 років, але за певних обставин не залишився у каталонців. Після цього він опинився у футбольнії школі Динамо, яку порадили його батьку.
Перший професійний контракт Ціташвілі з Динамо підписав у 2016 році. Через два роки грузинський футболіст дебютував за дорослу команду.
Однак у столичному колективі гра у грузина не пішла. Спочатку він поїхав в оренду у Ворсклу, потім у Чорноморець, Вісла Краків, Лех, Динамо Батумі, Гранаду та Мец.
Відзначимо, що після сезону у Гранаді Цітаішвілі мав повернутися в Динамо. Однак він заявив, що не хоче повертатися в Україну, тому чекав на пропозиції у Європі, перейшовши зрештою на правах оренди у Мец.
Також зазначимо, що Цітаішвілі довгий час виступав за юнацькі та молодіжні команди збірної України, починаючи від U-16. Однак згодом він відмовився від громадянства та почав представляти Грузію.