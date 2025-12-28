Чемпіон Італії хоче підписати футболіста Динамо, який відмовився від українського паспорта

Півзахисник Георгій Цітаішвілі наразі виступає у складі французького Меца. Однак права на грузинського футболіста належать київському Динамо.

З'явилася інформація про те, що низка топових європейських клубів хоче підписати Цітаішвілі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Екрема Конура.

Хто зацікавився Цітаішвілі?

22-річного грузинського футболіста хоче підписати чемпіон Італії минулого сезону – Наполі. Окрім того, у списку потенційних покупців Цітаішвілі також є ще одна команда із Серії А – Лаціо.

Зазначимо, що грузин може спробувати сили в Іспанії – ним цікавиться Вільярреал. Цітаішвілі може залишитися у Франції, адже його кандидатуру також розглядають – Лілль та Ліон.

Раніше повідомляли про те, що Микола Шапаренко може покинути Динамо або ж навпаки залишитися у київському клубі. За інформацією Solofichajes123, півзахисник роздумує над переходом у Жирону або ж підписанням нової угоди з "біло-синіми".

Що відомо про Цітаішвілі?