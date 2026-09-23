В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу футболіст пояснив, чому весілля відбулося в такий незвичний час. А також нарешті поставив крапку в питанні того, чи була його дружина учасницею шоу "Холостяк".

Весілля в незвичний час

Єрмаков стверджує, що футбольний календар не грав для нього та його нареченої важливої ролі, тож вони на нього зовсім не орієнтувались.

Це було особисте рішення і важливий момент у житті. Коли зрозуміли, що хочемо це зробити саме зараз, не бачили сенсу переносити лише тому, що триває сезон. Тому ми просто обрали дату, яка нам підходила, і зробили цей день особливим,

– розповів голкіпер.

Георгій визнав, що у футболі знайти вдалий момент для особистих справ важко, бо весь час займають матчі, збори, тренування та переїзди. Але він щасливий, що вони з коханою наважилися не зволікати.

Чи була дружина Єрмакова учасницею "Холостяка"

Футболіст ще раз підтвердив, що насправді його дружина ніколи не брала участь у популярному телевізійному проєкті. Таку несподівану новину, яка виявилася фейком, пара зустріла з гумором.

Ми посміялися. Напевно, це найкраща реакція. Коли ти точно знаєш, що це вигадка, складно серйозно на таке реагувати,

– сказав Георгій.

Вже у статусі одруженого чоловіка Єрмаков разом з іншими українськими збірниками готується до старту у Лізі націй. Перший матч команда зіграє 25 вересня проти Угорщини.