В эксклюзивном интервью 24 Каналу футболист объяснил, почему свадьба состоялась в столь необычное время. А также наконец-то поставил точку в вопросе о том, была ли его жена участницей шоу "Холостяк".

Свадьба в необычное время

Ермаков утверждает, что футбольный календарь не играл для него и его невесты важной роли, поэтому они на него совсем не ориентировались.

Это было личное решение и важный момент в жизни. Когда поняли, что хотим сделать это именно сейчас, не видели смысла переносить свадьбу только потому, что идет сезон. Поэтому мы просто выбрали подходящую нам дату и сделали этот день особенным,

– рассказал вратарь.

Георгий признал, что в футболе трудно найти подходящий момент для личных дел, потому что все время занимают матчи, сборы, тренировки и переезды. Но он счастлив, что они с любимой решились не откладывать.

Была ли жена Ермакова участницей "Холостяка"

Футболист еще раз подтвердил, что на самом деле его жена никогда не участвовала в популярном телепроекте. Такую неожиданную новость, которая оказалась фейком, пара встретила с юмором.

Мы посмеялись. Наверное, это лучшая реакция. Когда ты точно знаешь, что это выдумка, сложно серьезно на такое реагировать,

– сказал Георгий.

Уже в статусе женатого мужчины Ермаков вместе с другими украинскими сборниками готовится к старту в Лиге наций. Первый матч команда сыграет 25 сентября против Венгрии.