Георгій Єрмаков пояснив, чому одружився просто посеред сезону – і чи була дружина на "Холостяку"

Перед матчами збірної України голкіпер головної команди Георгій Єрмаков встиг офіційно оформити стосунки зі своєю нареченою Олександрою. Зазвичай футболісти залишають такі моменти на міжсезоння, але пара вирішила не відкладати кохання на потім.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу футболіст пояснив, чому весілля відбулося в такий незвичний час. А також нарешті поставив крапку в питанні того, чи була його дружина учасницею шоу "Холостяк".

Весілля в незвичний час

Єрмаков стверджує, що футбольний календар не грав для нього та його нареченої важливої ролі, тож вони на нього зовсім не орієнтувались.

Це було особисте рішення і важливий момент у житті. Коли зрозуміли, що хочемо це зробити саме зараз, не бачили сенсу переносити лише тому, що триває сезон. Тому ми просто обрали дату, яка нам підходила, і зробили цей день особливим,

– розповів голкіпер.

Георгій визнав, що у футболі знайти вдалий момент для особистих справ важко, бо весь час займають матчі, збори, тренування та переїзди. Але він щасливий, що вони з коханою наважилися не зволікати.

Чи була дружина Єрмакова учасницею "Холостяка"

Футболіст ще раз підтвердив, що насправді його дружина ніколи не брала участь у популярному телевізійному проєкті. Таку несподівану новину, яка виявилася фейком, пара зустріла з гумором.

Ми посміялися. Напевно, це найкраща реакція. Коли ти точно знаєш, що це вигадка, складно серйозно на таке реагувати,

– сказав Георгій.

Вже у статусі одруженого чоловіка Єрмаков разом з іншими українськими збірниками готується до старту у Лізі націй. Перший матч команда зіграє 25 вересня проти Угорщини.