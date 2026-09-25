В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу гравець збірної України поділився спогадами про той успіх і емоціями від становища, в якому Олександрія опинилася після свого найкращого сезону.

Особливий сезон в кар'єрі Єрмакова

Голкіпер зізнається, що той здобуток Олександрії став для нього по-справжньому незабутнім. Команда тоді справді налаштувалася довести усім скептикам, що здатна протистояти найкращим, і не просто бути з ними на одному рівні, але й випереджати.

У нас була правильна атмосфера всередині, чіткі вимоги тренерського штабу і величезне бажання. Ми не дивилися занадто далеко вперед. Намагалися рухатися від матчу до матчу, і в якийсь момент зрозуміли, що можемо зробити щось справді історичне,

– згадує Єрмаков.

Падіння Олександрії

Після срібла УПЛ з Олександрії пішов тренерський штаб Руслана Ротаня, а Георгій Єрмаков почав виступати у чемпіонаті Ізраїлю. В цей час команда суттєво провалилася у результатах і за підсумками сезону 2025/2026 вилетіла до Першої ліги.

Цю новину голкіпер, що допоміг олександрійцям злетіти на вершину, сприйняв досить болісно.

Я був розчарований, там залишилося багато людей, яких я знаю і поважаю. У мене з цим клубом пов’язано багато хороших спогадів. Сподіваюся, команда зможе якомога швидше повернутися до Премʼєр-ліги, де вона заслуговує бути,

– заявив Єрмаков.

Зараз Георгій Єрмаков у складі збірної України готується до матчів Ліги Націй. Суперники нашої команди у групі – Угорщина, Північна Ірландія і Грузія.