В эксклюзивном интервью 24 Канала игрок сборной Украины поделился воспоминаниями о том успехе и эмоциями от ситуации, в которой оказалась "Александрия" после своего лучшего сезона.

Особый сезон в карьере Ермакова

Вратарь признается, что тот успех "Александрии" стал для него по-настоящему незабываемым. Команда тогда действительно настроилась доказать всем скептикам, что способна противостоять лучшим и не просто быть с ними на одном уровне, но и опережать их.

У нас была правильная атмосфера внутри команды, четкие требования тренерского штаба и огромное желание. Мы не заглядывали слишком далеко вперед. Старались двигаться от матча к матчу, и в какой-то момент поняли, что можем совершить нечто поистине историческое,

– вспоминает Ермаков.

Падение Александрии

После завоевания серебра в УПЛ из "Александрии" ушел тренерский штаб Руслана Ротаня, а Георгий Ермаков начал выступать в чемпионате Израиля. В это время команда существенно провалилась в результатах и по итогам сезона 2025/2026 вылетела в Первую лигу..

Эту новость вратарь, что помог александрийцам взлететь на вершину, воспринял довольно болезненно.

Я был разочарован, там осталось много людей, которых я знаю и уважаю. У меня с этим клубом связано много хороших воспоминаний. Надеюсь, команда сможет как можно скорее вернуться в Премьер-лигу, где она заслуживает быть,

– заявил Ермаков.

Сейчас Георгий Ермаков в составе сборной Украины готовится к матчам Лиги наций. Соперники нашей команды в группе – Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.