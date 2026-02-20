"Зіграв важливу роль": Гераскевич звинуватив Бубку в поверненні росіян

Скелетоніст Владислав Гераскевич висловився про Сергія Бубку та Валерія Борзова. Обидва є членами Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який дискваліфікував спортсмена на Олімпіаді-2026.

Гераскевич прокоментував, чи могли Бубка й Борзов вплинути на рішення МОК про бан. Про це скелетоніст розповів у програмі ТСН.

Що сказав Владислав Гераскевич про Валерія Борзова?

Спортсмен зазначив, що як члени МОК, вони можуть звертатися та робити якісь подання.

Передусім Гераскевич розкритикував заяву Борзова, який називав "шолом пам'яті" рекламою.

Ми бачили коментар пана Борзова. Звичайно, краще б ми його не бачили. Говорити, що реклама заборонена на шоломі, реагуючи на цей шолом – не знаю, в якому світі ми живемо і яку саме він рекламу тут побачив, але очевидно, що її тут немає. Шкода, що він не поділяє наше бачення цінності пожертви цих спортсменів,

– заявив спортсмен

Що Гераскевич сказав про Сергія Бубку?

Щодо Бубки, то скелетоніст нагадав, що той має бізнес на окупованих територіях, яке підтверджує розслідування Бігус.Інфо та очолює Олімпійські ігри серед ветеранів. Це були перші змагання, де з'явилися російські прапори, і при цьому Бубка був очільником заходу.

Спортсмен зауважив, що тоді не було жодної реакції на російські прапори, жодних санкцій не застосували, і водночас активно просувався наратив про те, що Росію люблять на міжнародній арені та чекають.

У цьому поверненні росіян, за його словами, Бубка також зіграв дуже важливу роль.

Що вже відомо про минулі суперечки між Гераскевичем та Бубкою?