Український скелетоніст так і не зміг виступити на зимовій Олімпіаді. Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Владилава від змагань через його патріотичну позицію.

До теми Шолом зіграв свою роль: чи може скандал із Гераскевичем зіпсувати повернення РФ у світовий спорт

Чому Гераскевича не захистили?

Причиною для дискваліфікації став "шолом пам'яті" Гераскевича. На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила на війні проти України. МОК вимагав у українця змінити аксесуар через йог "політичний підтекст".

Проте Владислав відмовився це робити, за що і отримав покарання. Відомий журналіст Віктор Вацко у себе на ютуб-каналі висловив свою думку щодо цього скандалу та назвав винних у ньому всередині України.

А яка роль керівних органів українського спорту в історії з підтримкою Гераскевича? Що зробило Мінмолодьспорту та НОК, щоб відстояти інтереси українського спортсмена? Пафосний пост в соцмережі опублікували постфактум? Саме так має виглядати справжня робота спортивного чиновника? Таке враження. що ніхто не знав заздалегідь про цей шолом Гераскевича,

– вважає Вацко.

"Чому не лобіювати цю історію та не продавити її політично? Щоб добитися для спортсмена дозволу виступати у цьому шоломі заздалегідь. Це ж завдання чиновників – відстоювати інтереси спортсмена та вміти домовлятися. Це ж найлегше – нічого не робити, перекреслити хлопцю чотири роки роботи і потім заявити в соцмережах "МОК – козли і це все політика". Важливі справи та вчинки, а не пости в соцмережах. Я вважаю, що Гераскевич постраждав через свою позицію в тому числі через те, що йому не допомогли свої ж українські функціонери. Але чомусь це нас про це не прийнято говорити", – заявив коментатор.

Що там Бубка та Борзов?

Більш того, Вацко згадав і про легендарного спортсмена Сергія Бубку, який є представником України у виконкомі МОК. На думку блогера, президенту України Володимиру Зеленському слід було б ініціювати кадрові зміни в українському спорті.

Де політична робота наших спортивних функціонерів? Де медійна робота на міжнародному рівні? Де наш легендарний Сергій Бубка? Я думаю, що цим вчинком Гераскевич зробив для України більше, ніж за весь цей час зробили всі наші чиновники. Я думаю, президенту України варто замислитись, що у нас у спорті щось неправильно і хтось не допрацьовує, якщо до такого доходить справа на Олімпійських іграх,

– сказав Віктор.

Раніше Владислав вже коментував мовчазну позицію представників України в МОК. Окрім Бубки, від нашої країни у виконкомі також є колишній легкоатлет Валерій Борзов.

Що відомо про скандал із Гераскевичем?