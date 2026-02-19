Гераскевич відреагував на дії українських чиновників, які оголосили бойкот Паралімпіади-2026

Скелетоніст Владислав Гераскевич обурився ухваленим рішенням чиновників бойкотувати церемонію відкриття Ігор та офіційні заходи. Він вважає такі дії безрезультатними. Про свою позицію атлет повідомив на своїй сторінці в Threads.

Читайте також: Чому росіянка несла табличку України на Олімпіаді: Київ вимагає пояснень від МОК

Спортсмен уже неодноразово опинявся в центрі конфліктів із Національним Олімпійським Комітетом (НОК) та Міністерством молоді та спорту України. Цього разу він розкритикував підхід міністра Матвія Бідного щодо допуску російських та білоруських паралімпійців на змагання.

Дуже "потужний" крок від посадовців. Це ж прямо візьмуть, не приїдуть і цим змінять велике нічого,

– відреагував на новину про бойкот скелетоніст.

Раніше українець вже коментував рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити до змагань представників країн-агресорів, серед яких є ветерани війни в Україні.

Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні,

– висловився Гераскевич.

Важливо! Зимові Паралімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 до 15 березня 2026 року у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Ці змагання відзначать 50-ту річницю Паралімпійських зимових ігор, перші з яких відбулися в Ерншельдсвіку, Швеція, у 1976 році.

Нагадаємо, 18 лютого МПК дозволив шістьом росіянам та чотирьом білорусам виступити на зимовій Паралімпіаді 2026 під власними національними прапорами. Це перше повернення російського триколора на Ігри з часів Сочі 2014 року.

Хто з представників країн-агресорів виступить на Паралімпіаді-2026?