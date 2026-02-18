Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу назвав інцидент порушенням базових принципів міжнародного спорту. Він закликав Міжнародний олімпійський комітет розслідувати цю ситуацію, повідомляє 24 канал.

Як в МЗС прокоментували скандал на Олімпіаді?

Речник МЗС назвав рішенням МОК доручити росіянці нести табличку збірної України "огидним" і таким, що "виходить за межі будь-якої людської моралі та принципів".

Він додав, що не може уявити, як таке рішення було схвалене, і наголосив на необхідності внутрішнього розслідування в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив.

Тихий підкреслив, що в міжнародному спорті зазвичай уникають прямих контактів між країнами, які перебувають у стані війни.

Він також сказав, що допуск росіянки до супроводу української команди порушує дух Олімпійської хартії.

Яка позиція у Тихого стосовно допущення росіян та білорусів на Паралімпіаду?

Тихий зазначив, що, на жаль, це не єдина ганьба від міжнародних спортивних інституцій останнім часом.

Українська сторона стурбована подібними випадками та активно протидіє спробам "відбілити" російські воєнні злочини через спорт, нагадавши про рішення дозволити окремим спортсменам виступати під російським прапором

Міністр уже доручив нашим послам звернутися до представників країн, які можуть взяти участь в урочистій церемонії відкриття Паралімпійських ігор, із закликом утриматися від участі та бойкотувати її. Адже допустити, щоб прапор, під яким за останні роки було скоєно 185 000 воєнних злочинів, майорів на Паралімпійських іграх, – це ганьба. Тим більше, що серед членів паралімпійської збірної України є ветерани та люди, які безпосередньо стали жертвами російської агресії,

– сказав Георгій Тихий.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі до Олімпіади-2026?