Представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга назвал инцидент нарушением базовых принципов международного спорта. Он призвал Международный олимпийский комитет расследовать эту ситуацию, сообщает 24 канал.

Как в МИД прокомментировали скандал на Олимпиаде?

Представитель МИД назвал решением МОК поручить россиянке нести табличку сборной Украины "отвратительным" и таким, что "выходит за пределы любой человеческой морали и принципов".

Он добавил, что не может представить, как такое решение было одобрено, и отметил необходимость внутреннего расследования в рамках МОК, чтобы выяснить, кто это позволил.

Тихий подчеркнул, что в международном спорте обычно избегают прямых контактов между странами, которые находятся в состоянии войны.

Он также сказал, что допуск россиянки к сопровождению украинской команды нарушает дух Олимпийской хартии.

Какая позиция у Тихого относительно допущения россиян и белорусов на Паралимпиаду?

Тихий отметил, что, к сожалению, это не единственный позор от международных спортивных институтов в последнее время.

Украинская сторона обеспокоена подобными случаями и активно противодействует попыткам "отбелить" российские военные преступления через спорт, напомнив о решении разрешить отдельным спортсменам выступать под российским флагом

Министр уже поручил нашим послам обратиться к представителям стран, которые могут принять участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр, с призывом воздержаться от участия и бойкотировать ее. Ведь допустить, чтобы флаг, под которым за последние годы было совершено 185 000 военных преступлений, развевался на Паралимпийских играх, – это позор. Тем более, что среди членов паралимпийской сборной Украины есть ветераны и люди, которые непосредственно стали жертвами российской агрессии,

– сказал Георгий Тихий.

