Кучерова – архитектор, проживающая в Милане уже 14 лет, оставалась неузнаваемой, а ее национальность не раскрывалась публично. Она под громкие аплодисменты вела пятерых украинских спортсменов на стадион "Сан-Сиро", где проходило открытие в Милане, сообщает AP.

Что известно об Анастасии Кучеровой?

Она сама захотела нести табличку, якобы демонстрируя свое несогласие с политикой Путина.

Сначала Анастасия рассказала о своей роли 879 подписчикам в истаграме, а затем подтвердила это в интервью Associated Press.

Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому россиянину. Тем не менее, я думаю, что важно сделать даже небольшой поступок, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают так же,

– сказала она.

Как сообщает The Guardian, женщина не посещает Россию с 2018 года и осознает риски публичных заявлений против режима. Она призналась, что боится возможных последствий для себя и знакомых, но подчеркнула, что молчать из страха, находясь в демократической стране со свободой слова, означает уступать авторитарной системе.

Она работает архитектором в международном бюро Stefano Boeri Architetti, а ее муж Серджо Ромео тоже связан с этой сферой. Супруги воспитывают дочь, часто путешествует и делится в социальных сетях семейными кадрами из разных стран.

Миланскую делегацию возглавили знаменосец Елизавета Сидорко, конькобежка на шорт-треке, и фигурист Кирилл Марсак. Родители обоих спортсменов участвуют в войне, которая уже приближается к четвертой годовщине.

Буквально нет ни одного слова, которое можно сказать, чтобы отменить вред, который эти люди уже понесли, и нет ни одного слова, которое может приблизиться к прощению,

– сказала Кучерова.

Как в Украине реагируют на это?

Событие вызвало у украинцев смешанные эмоции: от положительных до отрицательных комментариев. Однако преобладали именно негативные оценки.

Некоторые граждане восприняли ее слова как искренние и поверили в намерения.

Другие сомневались в искренности действий, называя их абсурдными.

Часть комментаторов отмечала, что независимо от того, что делают россияне, их поступки не могут восприниматься положительно.

Как в сети комментируют скандал с открытием Олимпиады / Скриншот из соцсетей

Какие еще события были связаны на Олимпиаде-2026 с Украиной?