Кучерова – архитектор, проживающая в Милане уже 14 лет, оставалась неузнаваемой, а ее национальность не раскрывалась публично. Она под громкие аплодисменты вела пятерых украинских спортсменов на стадион "Сан-Сиро", где проходило открытие в Милане, сообщает AP.
Что известно об Анастасии Кучеровой?
Она сама захотела нести табличку, якобы демонстрируя свое несогласие с политикой Путина.
Сначала Анастасия рассказала о своей роли 879 подписчикам в истаграме, а затем подтвердила это в интервью Associated Press.
Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому россиянину. Тем не менее, я думаю, что важно сделать даже небольшой поступок, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают так же,
– сказала она.
Как сообщает The Guardian, женщина не посещает Россию с 2018 года и осознает риски публичных заявлений против режима. Она призналась, что боится возможных последствий для себя и знакомых, но подчеркнула, что молчать из страха, находясь в демократической стране со свободой слова, означает уступать авторитарной системе.
Она работает архитектором в международном бюро Stefano Boeri Architetti, а ее муж Серджо Ромео тоже связан с этой сферой. Супруги воспитывают дочь, часто путешествует и делится в социальных сетях семейными кадрами из разных стран.
Миланскую делегацию возглавили знаменосец Елизавета Сидорко, конькобежка на шорт-треке, и фигурист Кирилл Марсак. Родители обоих спортсменов участвуют в войне, которая уже приближается к четвертой годовщине.
Буквально нет ни одного слова, которое можно сказать, чтобы отменить вред, который эти люди уже понесли, и нет ни одного слова, которое может приблизиться к прощению,
– сказала Кучерова.
Как в Украине реагируют на это?
Событие вызвало у украинцев смешанные эмоции: от положительных до отрицательных комментариев. Однако преобладали именно негативные оценки.
Некоторые граждане восприняли ее слова как искренние и поверили в намерения.
Другие сомневались в искренности действий, называя их абсурдными.
Часть комментаторов отмечала, что независимо от того, что делают россияне, их поступки не могут восприниматься положительно.
Как в сети комментируют скандал с открытием Олимпиады / Скриншот из соцсетей
Какие еще события были связаны на Олимпиаде-2026 с Украиной?
На Зимних Олимпийских играх-2026 украинскому шортрекисту Олегу Гандею запретили выступать в шлеме с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". Организаторы сочли слова "политическим лозунгом" и нарушением правил международных стартов, запрещающих политические заявления на Олимпиаде.
Украинская фристайлистка Екатерина Коцар получила запрет выступать в шлеме с надписью "Be brave like Ukrainians". Международный олимпийский комитет признал его политической символикой и пропагандой, что противоречит правилам организации.
МОК запретил использование шлема скелетониста Владислава Гераскевича, посвященного погибшим украинским спортсменам.