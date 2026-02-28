Укр Рус
"ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться": Гераскевич відповів на критику мобілізації
28 лютого, 09:29
"ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться": Гераскевич відповів на критику мобілізації

Микола Брежицький
Основні тези
  • Владислав Гераскевич прокоментував, що мобілізація є вимушеною реальністю війни, а працівники ТЦК "не ловлять людей" з власного бажання.
  • Інцидент за участю ексфутболіста Данила Колесника, який опублікував відео з побиттям представника ТЦК, викликав резонанс, а поліція почала досудове розслідування.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандал за участю ексфутболіста Колоса-2 Колесника і військовослужбовця ТЦК. Його слова викликали суперечки в суспільстві.

Скелетоніст пояснив, що працівники ТЦК "не ловлять людей" з власного бажання. У коментарі ютуб-каналу "Бомбардир" Гераскевич наголосив, що мобілізація – це болюча, але вимушена реальність війни.

Що сказав Гераскевич про ТЦК?

Владислав відреагував велику суспільну дискусію після інциденту за участю колишнього футболіста Данила Колесника, який опублікував в інстаграмі сторіс з побиттям представника ТЦК. Гераскевич відповів, що не бачив відео, але читав про цю ситуацію.

В нас ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться. У нас є, на жаль, кривава війна. Це страшно. І, на жаль, держава вимушена займатися тим, щоб мобілізувати людей. Якби не було війни, звичайно, ніякої мобілізації не було б, і люди жили б собі своє чудове життя. Як, власне, це було до початку повномасштабного вторгнення, як це було до початку війни у 2014 році, 
– заявив скелетоніст.

Реакція суспільства на слова Гераскевича

Його коментарі з’явилися на тлі гучного випадку з колишнім нападником Колоса-2. Поліція почала досудове розслідування, а суд обрав для футболіста нічний домашній арешт. Сам Колесник заявив, що лише захищався від "неспровокованої агресії".

Слова Гераскевича викликали широкий резонанс у соцмережах та медіапросторі, адже тема мобілізації залишається однією з найгостріших для українського суспільства. У частини користувачів його позиція знайшла підтримку, інші – розкритикували. 

Чи заарештували Колесника?

  • За заявою адвокатського об'єднання, Колесник "об’єктивно" сприйняв ситуацію як таку, що створювала реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого. Адвокати запевняють, що Данило діяв із метою самозахисту.
  • Футболіст готовий до відкритої співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. Раніше була інформація, що Колеснику загрожує до п'яти років в'язниці.