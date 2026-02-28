"ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться": Гераскевич відповів на критику мобілізації

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандал за участю ексфутболіста Колоса-2 Колесника і військовослужбовця ТЦК. Його слова викликали суперечки в суспільстві.

Скелетоніст пояснив, що працівники ТЦК "не ловлять людей" з власного бажання. У коментарі ютуб-каналу "Бомбардир" Гераскевич наголосив, що мобілізація – це болюча, але вимушена реальність війни.

Дивіться також "Даня, ти вчинив правильно": Алієв підтримав футболіста, який вдарив військовослужбовця ТЦК

Що сказав Гераскевич про ТЦК?

Владислав відреагував велику суспільну дискусію після інциденту за участю колишнього футболіста Данила Колесника, який опублікував в інстаграмі сторіс з побиттям представника ТЦК. Гераскевич відповів, що не бачив відео, але читав про цю ситуацію.

В нас ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться. У нас є, на жаль, кривава війна. Це страшно. І, на жаль, держава вимушена займатися тим, щоб мобілізувати людей. Якби не було війни, звичайно, ніякої мобілізації не було б, і люди жили б собі своє чудове життя. Як, власне, це було до початку повномасштабного вторгнення, як це було до початку війни у 2014 році,

– заявив скелетоніст.

Реакція суспільства на слова Гераскевича

Його коментарі з’явилися на тлі гучного випадку з колишнім нападником Колоса-2. Поліція почала досудове розслідування, а суд обрав для футболіста нічний домашній арешт. Сам Колесник заявив, що лише захищався від "неспровокованої агресії".

Слова Гераскевича викликали широкий резонанс у соцмережах та медіапросторі, адже тема мобілізації залишається однією з найгостріших для українського суспільства. У частини користувачів його позиція знайшла підтримку, інші – розкритикували.

Чи заарештували Колесника?