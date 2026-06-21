Воротар Кюрасао сказав, як його мають вшанувати після подвигу на ЧС-26

Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром, який минулої ночі увійшов до історії чемпіонатів світу, висловився про те, який подарунок хотів би отримати вдома. Спортсмен не був надто сором'язливим.

Збірна Кюрасао сенсаційно не дала перемогти Еквадору (0:0) в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу. Володар звання найкращого гравця матчу воротар Елой Ром розраховує на певний презент, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Ром після матчу?

ФІФА визнала голкіпера ФК Маямі найкращим футболістом поєдинку. Окрім цього, він побив рекорд за числом сейвів в основний час матчів Мундіалю – 15.

Голкіперу з Кюрасао не вистачило одного відбитого удару, щоб дістатись до абсолютного рекорду воротаря США Тіма Ховарда у 16 сейвів. Але у 2014-му тодішній страж воріт США зіграв основний час, а також овертайми проти Бельгії (2:1).

Після вдалого виступу Елой Ром не стримував емоцій.

Для мене, як для воротаря, це майже ідеальний матч. Я також дуже пишаюся командою, бо, повторюю, ми зробили це всією командою. Я роблю сейви, але ми думали як команда, включаючи гравців, які виходили на заміну. Але так, думаю, мені потрібна статуя на Кюрасао,

– сказав Ром.

Кюрасао зберігає шанси на потрапляння у плей-оф. В третьому турі ця команда протистоятиме Кот-д’Івуару.

Елой Ром: що відомо?

37-річний голкіпер, як і ще 16 футболістів у заявці Кюрасао на цей турнір, є вихованцем нідерландської системи футболу. У його активі є один матч за збірну Нідерландів U20, зіграний у 2010 році.

Загалом за свою кар’єру Елой Ром провів 190 матчів на рівні елітного дивізіону чемпіонату Нідерландів. У ролі запасного воротаря ПСВ він ставав чемпіоном країни у 2018-му.

Роком раніше Ром вигравав Кубок Нідерландів як основний голкіпер клубу Вітесс. У фіналі він зумів залишити свої ворота "на замку" у поєдинку з АЗ.

До ФК Маямі Ром приєднався у січні цього року. Перед підписанням контракту з клубом, який виступає на другому щаблі американського футболу, Елой пів сезону був безробітним.