Колишня дружина Володимира Кличка шокувала зізнанням про особисте життя

Шлюб чемпіона світу з боксу Володимира Кличка з американською акторкою Гейден Панеттьєрі розпався у 2018 році. Колишня дружина українця визнала, що її приваблюють не тільки чоловіки.

В інтерв'ю глянцевому виданню US Weekly знаменитість зробила камінг-аут як бісексуалка. Вона визнала, що упродовж років таємно зустрічалася з жінками, уникаючи папарацці.

Що розповіла Панеттьєрі про своє особисте життя?

Акторка заявила, що не могла розповісти правду про себе, бо не відчувала, що настав правильний час. Раніше вона була надто молодою, і люди навколо вимагали від неї досконалості, а не того, щоб бути собою. А потім зізнання у бісексуальності стало у Голлівуді модним серед молодих жінок, правда могла здатися спробою Гейден заскочити у потяг хайпу.

Зрештою лише у 36 років Панеттьєрі наважилася повідомити світові про свої вподобання. Спершу зробила це у біографічній книзі, а потім і розповіла журналістам. Колишня дружина Володимира Кличка також підтвердила, що ходила на побачення з жінками, але при цьому ховалася від преси, щоб ніхто не дізнався. Закохатися у жінку Гейден так і не змогла.

Що відомо про стосунки Панеттьєрі з Кличком?

Акторка і боксер познайомилися у 2010 році на вечірці спільних знайомих, а згодом їх помітили разом на концерті Леді Гаги.

Довідка. Володимир Кличко, за даними порталу BoxRec, провів на професійному ринзі 69 поєдинків, здобув перемогу у 64 з них. 11 років утримував звання чемпіона світу у надважкій вазі, за цей час здійснив 19 успішних захистів поясів. Завершив кар'єру у 2017 році після двох поразок від британців – Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Рік потому пара припинила зустрічатися, але через певний час спробувала побудувати спільне життя знову. Була навіть оголошена дата весілля, проте воно не відбулося через вагітність Панеттьєрі. 9 грудня 2014 року народилася їхня дочка Кая-Євдокія. Дівчинку хрестили у Києво-Печерській лаврі, імена хрещених залишили в таємниці.

Після пологів спільне життя пари перетворилося на кошмар. Гейден мала проблеми з наркотиками і алкоголем, що змусило Володимира Кличка у 2018 році остаточно припинити стосунки. Формально вони так і не одружилися, а жили у "громадянському" шлюбі.

Кая-Євдокія живе з бабусею у Києві, з матір'ю вона бачиться досить рідко, хоча сама Паньеттьєрі стверджує, що хоче спілкуватися з дочкою, і навіть звинувачувала Кличка у тому, що він обмежує її у можливості проводити час з дитиною.