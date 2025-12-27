Українська гімнастка зачарувала своїм виступом на Кубку Різатдінової: відео ефектної вправи

У Києві завершився Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Rizatdinova Cup. У змаганнях взяла участь абсолютна чемпіонка України Анастасія Ікан.

Титулована спортсменка вчергове порадувала прихильників художньої гімнастики своїм виступом. 18-річна Ікан включила в програму вправ з булавами складний елемент, який виконують лише топові гімнастки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Як гімнастка Ікан вразила глядачів?

Анастасія Ікан виконала поворот "Раффаелі". Це надзвичайно видовищний та ризикований елемент гімнастики. Він високо оцінюється суддями та вважається одним із найскладніших.

Харків'янка не побоялася його додати до своєї програми під час виступу на Кубку Різатдінової 2025, чим захопила глядачів.

Відео виступу Ікан на Кубку Різатдінової

До слова. Кубок Різатдінової 2025 тривав у Києві з 19 по 21 грудня. У змаганнях взяли участь 650 гімнасток з усіх куточків України.

Що відомо про Анастасію Ікан?