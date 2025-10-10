Російська армія продовжує терор українського населення ударами по цивільній інфраструктурі. Попри обстріли окупантів, наші спортсмени продовжують вдосконалювати свою майстерність.

Нещодавно у мережі з'явилося відео з 14-річною гімнасткою Анастасією Ткаченко. Юна спортсменка, попри російські обстріли, тренувалася у бомбосховищі, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук тренера Олега Курінського.

Як українська гімнастка тренується під час тривог?

На відео видно приміщення київського бомбосховища. Юна гімнастка на спортивному приладі виконує складні вправи, вдосконалюючи свою майстерність.

Це відео розлетілося мережею, зібравши багато переглядів. 14-річна Анастасія Ткаченко стала справжнім символом незламності українського народу. Ролик опублікував тренер гімнастки Олег Курінський.

Відео тренування гімнастки у бомбосховищі

Зазначимо, що 14-річна гімнастка Анастасія Ткаченко займається в дитячо-юнацькому цирку Але-ап Київського Палацу дітей та юнацтва.

Що відомо про атаку на Київ 10 жовтня?

У ніч на 10 жовтня російські терористи завдали масованого удару по українській енергетиці. Внаслідок обстрілу у Києві зникло світло та вода.

У столиці України постраждало 12 людей, а у Запоріжжі загинула 7-річний хлопчик.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що найближчими днями Росія продовжить обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Він закликав не ігнорувати сигнали тривоги та підготувати теплі речі, аптечку і запас харчових продуктів.

