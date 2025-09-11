У серпні 2025 року Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала нейтральний статус п'ятьом спортсменкам з Росії та Білорусі. Серед них опинилася олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова, яка представляє спортивний клуб російської армії – ЦСКА.

Етап Кубка світового виклику (FIG World Challenge Cup) в Парижі відбудеться 13 – 14 вересня. На міжнародний турнір збирається поїхати "нейтральна" російська гімнастка Ангеліна Мельникова, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Як Мельникова виграла праймеріз від путінської партії?

Російських гімнастів відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення. Спортсмени з країни-агресорки весь цей час переважно виступали у внутрішніх змаганнях.

У 2023 році Мельникова заявила, що не збирається виступати на міжнародних турнірах у "нейтральному" статусі. Цей її меседж не пройшов поза увагою російських політиків. Олімпійська чемпіонка виграла праймеріз путінської провладної партії "Єдина Росія" та збиралася балотуватися у депутати Воронезької міської думи. Зрозуміло, що 25-річну спортсменку російська влада використовувала для своїх цілей. Режим диктатора Путіна не вперше залучає у політику відомих атлетів.

Довідка. "Єдина Росія" – провладна партія Володимира Путіна, яка контролює більшість у Держдумі. Вона відкрито підтримує агресивну війну Росії проти України, легалізує окупацію українських територій та злочини проти мирного населення.

У серпні 2025 року Мельникова відмовилася від своїх попередніх заяв та отримала "нейтральний" статус. Гімнастка раптово знялася з виборів та повернулася в спорт.

"Мені дуже приємно, що ви мене підтримали й віддали свої голоси за мене на праймеріз.

Але саме через повагу до цих голосів, до партії ("Єдина Росія" – 24 Канал), я не можу і не хочу йти на вибори з байдужістю. Я отримала важливий досвід підготовки до висунення в депутати. У мене з’явилися нові компетенції й, головне, схвалення земляків. Для вас усіх я не пошкодую сил на міжнародних змаганнях", – так прокоментувала своє рішення Мельникова.

Мельникова виграла праймеріз від "Єдиної Росії" / скриншот Трибуна

Як Мельникова підтримує війну проти України?

Олімпійська медалістка не обмежилася політичною діяльністю. Мельникова активно підтримує так звану "СВО" (так у Росії називають війну проти України – 24 Канал). "Нейтральна" гімнастка у своїх соцмережах публікувала символ війни "Z" та оголошувала збори на допомогу військовим російської армії.

У травні 2022 року вона викладала фото із символом "Z" на військовому параді.

Мельникова із георгіївською стрічкою та символікою війни / скриншот із соцмереж гімнастки

У вересні 2023-го поширювала збір коштів для членкині збірної Росії зі спортивної гімнастики Кравченко, батько якої був окупантом та загинув на війні.

Мельникова активно підтримує родини російських військових, які щоденно вбивають громадян України. У власному гімнастичному клубі у Воронежі вона проводить тренування для дітей з родин військових.

Чому Україна збирається бойкотувати турнір в Парижі?

Ще у квітні 2025 року НОК України, Міністерство молоді та спорту України та Українська федерація гімнастики звернулися до FIG із закликом не надавати нейтральний статус Мельниковій через її публічну підтримку війни.

Адже згідно з рекомендаціями МОК від 2023 року, до змагань не допускають спортсменів, які пов'язані з армією та пропагандою.

Щодо армії окупантів, то Мельникова представляє спортивний клуб ЦСКА, який підпорядкований Міноборони Росії. Цей клуб надає допомогу окупантам, закуповує різноманітне військове обладнання, зокрема дрони. Тож на міжнародній арені члени клубу ЦСКА представляють армію країни-агресорки.

Шойгу нагороджував Мельникову / фото з російських ЗМІ

Як у Росії виправдовують Мельникову?

Старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко у пропагандистських ЗМІ намагається відбілити свою підопічну. Вона підтвердила участь Мельникової у виборах, але категорично заперечує підтримку війни.

"Те, що Ангеліна висувається в депутати, це правда, а ось про "СВО" – дурниця. Мельникова ніколи не брала участі в подібних заходах. Україна вирішила посилити ефект, додавши до висунення в думу підтримку "СВО", – заявила тренерка.

Російським чиновникам не сподобався протест Федерації гімнастики України на чолі з Іриною Дерюгіною. Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов звинуватив Україну в "міжнародному тероризмі" через бойкот Кубка світу 2025.

Зазначимо, що у зв'язку з допуском до міжнародних змагань Мельниковій довелося терміново змінювати програму. Гімнастка попрощалася з композицією Ірини Аллегрової "Молодший лейтенант".

Під іноземну композицію росіянам забороняють виступати через авторські права, а от серед російських їй доведеться вишукувати мелодію без згадки про окупантів.