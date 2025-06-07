У Динамо може повернутися конкурент для Ярмоленка, який відмовився грати за Україну

Грузинський футболіст Гіоргі Цітаішвілі може повернутися в Динамо. Він покинув клуб, у якому перебував на правах оренди.

Грузинський вінгер Георгій Цітаїшвілі завершив оренду в Гранаді та покидає іспанський клуб. Про це повідомили на офіційному сайті клубу, пише 24 канал з посиланням на Гранаду.

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Цітаішвілі може повернутися в Динамо

Футболіст перебував у Гранаді на правах оренди, яка тривала до завершення поточного сезону. Після її завершення Цітаїшвілі повертається до київського Динамо, якому офіційно належить. Його гра викликала позитивні відгуки, однак клуб вирішив не продовжувати орендну угоду.

Контракт 24-річного півзахисника з українським клубом чинний до 30 червня 2026 року.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Гіоргі Цітаішвілі провів 36 поєдинків у Гранаді, у яких відзначився 7 забитими м’ячами та 4 результативними передачами.

Нагадаємо, що футболіст виступав у складі молодіжної збірної України, з якою став чемпіоном світу у 2019 році. Однак у 2021 році Цітаішвілі вирішив змінити футбольне громадянство. Він прийняв запрошення грати за національну збірну Грузії – країни, звідки родом його батьки. Цей крок викликав неоднозначну реакцію серед уболівальників і футбольних експертів в Україні.