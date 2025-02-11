Три вилучення та три пенальті: Шахтар драматично вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Останній представник України в єврокубках завершив свої виступи. Підопічні Олексія Бєліка нічого не змогли протиставити одноліткам з німецького Гоффенгайму.

Гоффенгайм U-19 – Шахтар U-19 5:1

Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44, (пен.), Міхелер, 55, (пен.), Валінг, 82, 90+4, (пен.) – Сметана, 74

У вівторок, 11 лютого, відбувся матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА між командами Гоффенхайм та Шахтар. Протистояння завершилося на користь представника Німеччини, пише 24 Канал.

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Розгромна поразка Шахтаря у Німеччині

"Гірники" не впоралися з однолітками з Гоффенгайму. Донеччани пропустили п'ять м'ячів від суперника, в тому числі три – з пенальті.

Ба більше, Шахтар догравав поєдинок вдев'ятьох. Червоні картки отримали Ярослав Милокост, Олександр Башмарін та Віктор Цуканов.

Юні "гірники" спромоглися лише на гол престижу. Результативним ударом на 74-й хвилині відзначився Денис Сметана, який вийшов у другому таймі.

У підсумку гра завершилася з рахунком 5:1 на користь Гоффенгайму.

Раніше турнір Юнацької ліги УЄФА залишили київські динамівці. Підопічні Ігоря Костюка не втримали переможний рахунок та поступилися по пенальті італійській Аталанті.