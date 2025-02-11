Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44, (пен.), Михелер, 55, (пен.), Валинг, 82, 90+4, (пен.) – Сметана, 74

Во вторник, 11 февраля, состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между командами Хоффенхайм и Шахтер. Противостояние завершилось в пользу представителя Германии, пишет 24 Канал.

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Разгромное поражение Шахтера в Германии

"Горняки" не справились со сверстниками из Хоффенхайма. Дончане пропустили пять мячей от соперника, в том числе три – с пенальти.

Более того, Шахтер доигрывал поединок вдевятером. Красные карточки получили Ярослав Милокост, Александр Башмарин и Виктор Цуканов.

Юные "горняки" сподобились лишь на гол престижа. Результативным ударом на 74-й минуте отметился вышедший во втором тайме Денис Сметана.

В итоге игра завершилась со счетом 5:1 в пользу Хоффенхайма.

Ранее турнир Юношеской лиги УЕФА покинули киевские динамовцы. Подопечные Игоря Костюка не удержали победный счет и уступили по пенальти итальянской Аталанте.