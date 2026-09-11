"Містер завжди наголошує": Мендоза розповів про вклад Турана у гол Шахтаря в Лізі чемпіонів

Футболіст Шахтаря Глейкер Мендоза забив перший м’яч «гірників» у розіграші поточного сезону Ліги чемпіонів. Венесуелець відкрив рахунок у матчі проти ПСВ.

Шахтар та ПСВ не виявили кращого у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів (1:1). Автор єдиного голу гірників Глейкер Мендоза детально розібрав своє взяття воріт, повідомив ua-football.com.

Що сказав Мендоза про гол та Турана

Наприкінці першого тайму футболістам української команди вдався швидкий перехід з центра поля в атаку. У фінальній фазі епізоду Мендоза отримав пас від Ізаке, змістився у центр та прицільно пробив у дальній кут воріт.

Містер завжди наголошує, аби ми якнайчастіше атакували напівпростори, які утворюються в оборонних редутах суперників, також аби завжди намагалися протягувати м’яч якомога частіше вперед, уникаючи передачі назад. Я бачив, що суперник намагається зіграти один в один, і разом з тим чекав на момент, коли я завдам удар,

– сказав автор голу.

Зазначимо, що у же на старті другого тайму нідерландцям вдалося встановити підсумковий результат матчу – 1:1.

Гол Мендози у ворота ПСВ: дивіться відео

Матч другого туру підопічні Турана проведуть 14 жовтня проти грецького АЕКа. Цей поєдинок матиме статус домашнього для української команди і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

З чим Шахтар підходив до матчу Ліги чемпіонів

Вочевидь, команда Турана виконала те, про що перед грою говорив Микола Матвієнко. Донечани були добре готові ментально.

Окрім цього, захисник Шахтаря розповів, що міг опинитись у лавах ЗСУ.