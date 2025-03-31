Замість звичайної статуетки: у Норвегії воротар отримав цінну нагороду найкращому гравцю матчу

У неділю, 30 березня, відбувся перший тур Елітсеріен 2025. В одному з матчів норвезького вищого дивізіону Брюне приймав Буде-Глімт.

Гра завершилась мінімальною перемогою Буде-Глімт з рахунком 1:0. У складі Брюне найкращим гравцем матчу став голкіпер Ян де Бур, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Що отримав Ян де Бур

Зазвичай найкращий гравець матчу отримує статуетку. Проте Ян де Бур удостоївся іншої нагороди, що може здивувати чимало футбольних вболівальників.

Під час матчу проти Буде-Глімт Ян де Бур здійснив три ефектні сейви. За свою старанність та наполегливість голкіпер Брюне отримав чотири лотки яєць по десять штук.

Ян де Бур отримав нагороду найкращого гравця матчу / Фото ФК Брюне

Після першого туру Брюне має у своєму активі 0 очок. Наразі клуб посідає 11 місце у чемпіонаті Норвегії сезону-2025.