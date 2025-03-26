Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. Вони стали першою командою континенту, яка гарантувала собі участь у майбутньому Мундіалі.

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Історичний матч

Завдяки цьому результату команда Ліонеля Скалоні переписала історію футболу в Південній Америці. Аргентинці стали першою збірною, яка двічі обіграла Бразилію в одному відбірковому турнірі на чемпіонат світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на MisterChip.

У шостому турі вони зустрічалися Ріо-де-Жанейро на легендарній "Маракані". Тоді Аргентина перемогла з рахунком 1:0, завдяки єдиному голу Ніколаса Отаменді.

Зазначимо, що також у цьому поєдинку підопічні Жуніора Дорівала встановили національний антирекорд. Бразилія вперше в історії пропустила чотири м’ячі у відбіркових матчах чемпіонату світу.

До слова. В останніх п'яти очних зустрічах "селесао" не здобули жодної перемоги – одна нічия та чотири поразки, загальний рахунок 1:7.

Зазначимо, що після останнього поєдинку позиції тренера збірної Бразилії Жуніора Дорівала значно послабилися. Місцева Федерація футболу зацікавлена у запрошенні на його місце зіркового наставника та планує вступити з ним в активні перемовини.