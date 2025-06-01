"Боже, Боже": реакція тренера на розгром команди стала мемом дня – відео
- ФК Володимир розгромив Мар'янівку з рахунком 1:22 в місцевому чемпіонаті на Волині.
- Реакція тренера Мар'янівки на поразку стала мемом, він молився і кричав на команду.
На Волині відбулось справжнє футбольне побиття. Мар'янівка зіграла проти ФК Володимир в межах місцевого чемпіонату.
Гості розгромили господарів поля з божевільним рахунком 1:22. Не тільки місцева публіка була шокована, а й головний тренер Мар'янівки, який розніс команду за поразку, повідмоляє 24 канал.
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Реакція тренера на розгром
Головний тренер Мар'янівки за рахунку 0:15 почав молитися Богу. Потім спеціаліст голосно кричав на своїх підопічних, використовуючи неценузурну лексику.
Наставнику важко було стримувати емоції. А відео реакції тренера мар'янівської команди одразу розлетілося мережею, ставши мемом дня.
Емоційна реакція на розгром: дивіться відео
Цікаво, що до цього Мар'янівка теж зазнала розгромної поразки. Цього разу Шахтар Нововолинськ переміг суперинків з рахунком 14:1.
Нагадаємо, що Мар'янівка була заснована у 1993 році. У 2008 році волинська команда навіть брала участь у Кубку України серед любителів.