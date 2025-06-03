Гости разгромили хозяев поля с сумасшедшим счетом 1:22. Не только местная публика была шокирована, но и главный тренер Марьяновки, который разнес команду за поражение, сообщает 24 канал.

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Реакция тренера на разгром

Главный тренер Марьяновки при счете 0:15 начал молиться Богу. Затем специалист громко кричал на своих подопечных, используя нецензурную лексику.

Наставнику трудно было сдерживать эмоции. А видео реакции тренера марьяновской команды сразу разлетелось по сети, став мемом дня.

Эмоциональная реакция на разгром: смотрите видео

Интересно, что до этого Марьяновка тоже потерпела разгромное поражение. На этот раз Шахтер Нововолынск победил суперинков со счетом 14:1.

Напомним, что Марьяновка была основана в 1993 году. В 2008 году волынская команда даже участвовала в Кубке Украины среди любителей.