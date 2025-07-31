Кайза Гондрезік розірвала соціальні мережі відвертим фото, яке запаморочить голову. Спортсменка на своїй сторінці в інстаграм поділилась провокативною світлиною, повідомляє 24 канал.

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Як Гондрезік звела з розуму фанів?

Кайза Гондрезік опублікувала гаряче фото, яке звело зрозуму практично усіх фанатів розкішної баскетболістки Чикаго Скай. Американська спортсменка постала перед камерою без одягу.

Дівчина попозувала на фото повністю оголеною. Гондрезік вирішила не видгадувати яскравих та ефектних образів, а просто накинула на плечі рушник та прикрилася рукою.

Гондрезік роздяглась для фото / Фото з інстаграму баскетболістки

Варто відзначити, що Кайза Гондрезік виросла у баскетбольній сім'ї. Грант Гондрезік, батько спортсменки, виступав в НБА, а також у клубах Європи та Південної Америки.

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