Кайза Гондрезик разорвала социальные сети откровенным фото, которое вскружит голову. Спортсменка на своей странице в инстаграм поделилась провокационной фотографией, сообщает 24 канал.

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Как Гондрезик свела с ума фанов?

Кайза Гондрезик опубликовала горячее фото, которое свело с ума практически всех фанатов роскошной баскетболистки Чикаго Скай. Американская спортсменка предстала перед камерой без одежды.

Девушка попозировала на фото полностью обнаженной. Гондрезик решила не придумывать ярких и эффектных образов, а просто накинула на плечи полотенце и прикрылась рукой.

Гондрезик разделась для фото / Фото из инстаграма баскетболистки

Стоит отметить, что Кайза Гондрезик выросла в баскетбольной семье. Грант Гондрезик, отец спортсменки, выступал в НБА, а также в клубах Европы и Южной Америки.

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