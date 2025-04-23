Про пожежу на тренувальній базі Кривбасу повідомила пресслужба клуб. Наразі на місці події працює ДСНС, пише 24 Канал.
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Горить база Кривбасу
Відомо, що пожежа виникла у приміщенні бухгалтерії. Лише рік тому у будівлі зробили ремонт. На щастя, людей вчасно евакуювали.
Основа футбольної команди Кривбас у цей час проводила тренування на одному з полів. Наразі служба безпеки клубу займається евакуацією футболістів з дитячих та юнацьких команд.
Відео пожежі на тренувальній базі Кривбасу
Зазначимо, що у Кривому Розі о 16:09 була оголошена повітряна тривога. Наразі встановлюються причини загоряння.