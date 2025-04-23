О пожаре на тренировочной базе Кривбасса сообщила пресс-служба клуба. Сейчас на месте происшествия работает ГСЧС, пишет 24 Канал.

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Горит база Кривбасса

Известно, что пожар возник в помещении бухгалтерии. Только год назад в здании произвели ремонт. К счастью, людей вовремя эвакуировали.

Основа футбольной команды Кривбасс в это время проводила тренировки на одном из полей. В настоящее время служба безопасности клуба занимается эвакуацией футболистов из детских и юношеских команд.

Видео пожара на тренировочной базе Кривбасса

Отметим, что в Кривом Роге в 16.09 была объявлена ​​воздушная тревога. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.