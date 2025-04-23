У Кривому Розі горить тренувальна база Кривбасу

На тренувальній базі футбольного клубу Кривбас сталася пожежа. Палають будівлі поблизу футбольних полів.

Про пожежу на тренувальній базі Кривбасу повідомила пресслужба клуб. Наразі на місці події працює ДСНС, пише 24 Канал.

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Горить база Кривбасу

Відомо, що пожежа виникла у приміщенні бухгалтерії. Лише рік тому у будівлі зробили ремонт. На щастя, людей вчасно евакуювали.

Основа футбольної команди Кривбас у цей час проводила тренування на одному з полів. Наразі служба безпеки клубу займається евакуацією футболістів з дитячих та юнацьких команд.

Відео пожежі на тренувальній базі Кривбасу

Зазначимо, що у Кривому Розі о 16:09 була оголошена повітряна тривога. Наразі встановлюються причини загоряння.