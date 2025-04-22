Нідерландський клуб здобув перший трофей за 92 роки, врятувавшись від поразки на 90+9 хвилині

У понеділок, 21 квітня, відбувся фінал Кубка Нідерландів з футболу. В ньому зустрічалися АЗ Алкмар і Гоу Ехед Іглз.

АЗ Алкмар – Гоу Ехед Іглз 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Перротт, 54 (пенальті) – Дейл, 90+9 (пенальті)

Поєдинок за трофей відбувся в Роттердамі. Гоу Ехед Іглз сенсаційно здобув перемогу, зробивши це в дуже драматичному стилі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Лідс і Бернлі оформили повернення в АПЛ після нетривалої паузи: хто претендує на третю путівку

Фантастична розв'язка та суцільна ейфорія

"Вбивці гігантів" поступалися 0:1 з початку другого тайму. Вони зрівняли рахунок на 90+9 хвилині, коли до фінального свистка залишалися лічені секунди.

Врешті-решт доля трофея вирішувалася в післяматчевій серії пенальті. У ній підопічні Пауля Сімоніса перемогли 4:2.

Героєм фіналу став Ярі де Бюссер, який відбив два удари з 11-метрової позначки. Після вирішального удару Юліуса Дірксена на стадіоні панувала атмосфера суцільного щастя.

Шалені емоції під час вирішальних ударів у серії пенальті: дивіться відео

Фанати Гоу Ехед Іглз почали гучно святкувати сенсаційний успіх – їх клуб уперше в історії здобув Кубок Нідерландів. Загалом для "вбивць гігантів" цей трофей став першим за 92 роки, востаннє вони вигравали статусний титул у сезоні-1932/1933, коли ставали найкращою командою Ередивізії.

Дивіться відеоогляд матчу АЗ – Гоу Ехед Іглз

До слова. Цей успіх гарантував Гоу Ехед Іглз також участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Нагадаємо, що в березні перший трофей за 70 років здобув Ньюкасл. "Сороки" у фіналі Кубка англійської ліги здолали Ліверпуль.