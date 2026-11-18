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Якщо Монако – це перлина у короні Королеви автоспорту, то Лас-Вегас цілком можна називати її новою супермодною сукнею. Перегони вуличками світової столиці азарту лише за три роки вже встигли стати одним з головних шоу, нагадує 24 Канал.

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Найхолодніша траса сезону

Хоча місто посеред пустелі у багатьох асоціюється зі спекою, насправді саме у Вегасі командам доводиться працювати в найбільш несприятливих умовах з точки зору температури.

Вночі, коли відбуватимуться усі ключові сесії, стовпчик термометра опуститься до позначки 10 градусів. За таких умов прогрівати гуму та виводити її в робочий режим буде надзвичайно складно. Звідси і часті помилки на треку у Вегасі, кожна з яких може завершитися зустріччю зі стіною.

Для нового технічного регламенту Вегас – дуже неоднозначний етап. Конфігурація траси з трьома довгими прямими так і кричить про те, що енергії до кінця цих ділянок не вистачатиме. Тож варто очікувати чимало обгонів і значний вплив менеджменту батареї на результат.

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Попередні переможці у Вегасі

За три попередні гонки у столиці розваг ми отримали двох переможців. Дебютну гонку 2003 року, а також Гран-прі річної давнини виграв Макс Ферстаппен. А між цими двома тріумфами на найвищу сходинку п'єдесталу пошани підіймався Джордж Расселл.

Британець – поки єдиний, хто зміг конвертувати поул-позішн у перемогу. Ані Чарльзу Леклеру, ані Ландо Норрісу це не вдавалося. Більш того, минулорічний чемпіон та його партнер по команді Оскар Піастрі ще й були дискваліфіковані за підсумками Гран прі Вегаса-2025, оскільки порушили технічний регламент, занадто сильно зносивши контрольні планки на дні болідів.