Гран-прі США: хто виграє гонку та де дивитись Формулу-1 в Україні

Головна особливість треку в США – величезний перепад висот. Уже на підйомі до першого повороту боліди піднімаються на 41 метр. Чого очікувати від перегонів у США – розповідає 24 Канал.

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Хто виграє перегони в США

Головною інтригою перегонів у американському Остіні є чемпіонський титул. Антонеллі треба здобути перемогу та сподіватись, що Раселл фінішує не вище 9 місця, а Гамільтон – 6 місця.

Є ще ймовірність, що обидва ці гонщини зійдуть з траси, але це тільки теоретична можливість. У реальності швидше за все на треку буде боротьба між Ферстаппеном й Антонеллі.

Макс набрав шалену форму та чудово реалізовує технічні переваги Ред Булл, який почав перемагати в другій половині сезону.

Не можна списувати з рахунків Феррарі та Макларен, адже пілоти Скудерії досі мають реальні шанси на 2 місце в загальному заліку, а "папая" бореться з "биками" за 3 місце в Кубку конструкторів.

Цікаво те, що американська траса є доволі загадковою у Формулі-1. Вона може потішити видовищною гонкою або ж навпаки приспати абсолютно нудним дійством із довгою їздою один за одним.

Найголовніша інтрига – чи стане Антонеллі чемпіоном уже сьогодні. Задля того, щоб це сталось мають зійтись доволі багато факторів, що виглядає не дуже реалістичним.

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Де дивитись Гран-прі США в Україні

Формулу-1 в Україні офіційно транслює платформа Setanta Sports. Дивитись перегони та кваліфікації також можна дивитись на лінійних каналах провайдерах Setanta Sports і Setanta Sports+, які є в багатьох пакетах ТБ.

Утім перегони можуть перетинатись із іншими спортивними подіями, що транслюють телеканали. Тож, аби гарантовано дивитись Формулу-1 ліпше мати активну підписку на Setanta Sports. Вартість ОТТ-платформи складає 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік. Переглядати контент можна буде й на смарт-телевізорі, й на планшеті, й на мобільному телефоні.