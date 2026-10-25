Гран-прі США: хто виграє гонку та де дивитись Формулу-1 в Україні

Андреа Кімі Антонеллі / Фото Getty Images
У США 25 жовтня відбудеться головна гонка Гран-прі США. Це 18 етап Формули-1, який може подарувати чемпіона.
Головна особливість треку в США – величезний перепад висот. Уже на підйомі до першого повороту боліди піднімаються на 41 метр. Чого очікувати від перегонів у США – розповідає 24 Канал.
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Хто виграє перегони в США
Головною інтригою перегонів у американському Остіні є чемпіонський титул. Антонеллі треба здобути перемогу та сподіватись, що Раселл фінішує не вище 9 місця, а Гамільтон – 6 місця.
Є ще ймовірність, що обидва ці гонщини зійдуть з траси, але це тільки теоретична можливість. У реальності швидше за все на треку буде боротьба між Ферстаппеном й Антонеллі.
Макс набрав шалену форму та чудово реалізовує технічні переваги Ред Булл, який почав перемагати в другій половині сезону.
Не можна списувати з рахунків Феррарі та Макларен, адже пілоти Скудерії досі мають реальні шанси на 2 місце в загальному заліку, а "папая" бореться з "биками" за 3 місце в Кубку конструкторів.
Цікаво те, що американська траса є доволі загадковою у Формулі-1. Вона може потішити видовищною гонкою або ж навпаки приспати абсолютно нудним дійством із довгою їздою один за одним.
Найголовніша інтрига – чи стане Антонеллі чемпіоном уже сьогодні. Задля того, щоб це сталось мають зійтись доволі багато факторів, що виглядає не дуже реалістичним.
Де дивитись Гран-прі США в Україні
Формулу-1 в Україні офіційно транслює платформа Setanta Sports. Дивитись перегони та кваліфікації також можна дивитись на лінійних каналах провайдерах Setanta Sports і Setanta Sports+, які є в багатьох пакетах ТБ.
Утім перегони можуть перетинатись із іншими спортивними подіями, що транслюють телеканали. Тож, аби гарантовано дивитись Формулу-1 ліпше мати активну підписку на Setanta Sports. Вартість ОТТ-платформи складає 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік. Переглядати контент можна буде й на смарт-телевізорі, й на планшеті, й на мобільному телефоні.
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